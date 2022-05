Η Kalush Orchestra, που νίκησε στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, πριν από λίγες εβδομάδας, πούλησε το βραβείο έναντι 838.000 ευρώ, ποσό που θα δωρίσει στην Ουκρανία.

Το κρυστάλλινο μικρόφωνο δημοπρατήθηκε στο Facebook, με τελικό στόχο την αγορά drones για τον στρατό της Ουκρανίας.

Η πώληση συνέπεσε με την εμφάνιση του συγκροτήματος σε μια φιλανθρωπική συναυλία στην Πύλη του Βρανδεμβούργου του Βερολίνου.

Στόχος του ήταν να συγκεντρώσει χρήματα για ιατρική περίθαλψη και προμήθειες.

Μιλώντας στη συναυλία, το μέλος του συγκροτήματος Oleh Psiuk έκανε έκκληση στους ανθρώπους να μην συνηθίσουν τον πόλεμο.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πάντα στα πρωτοσέλιδα, μέχρι να έρθει η ειρήνη», είπε ο Psiuk, του οποίου η νίκη στη Eurovision είχε καυτά σχόλια ενόψει του διαγωνισμού. Το τραγούδι τους, Stefania, γράφτηκε αρχικά ως φόρος τιμής στη μητέρα του Psiuk, αλλά συγκινητικοί στίχοι όπως το "I will always walk to you by breaked roads" έχουν ερμηνευτεί ξανά ως μια αντιπολεμική κραυγή.

Ο Ουκρανός τηλεοπτικός παρουσιαστής Serhiy Prytula ανακοίνωσε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την πώληση του τροπαίου θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τριών ουκρανικής κατασκευής drone PD-2, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τα drones χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις, τόσο ως όπλα όσο και ως αεροσκάφη αναγνώρισης.