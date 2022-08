Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε τη Δευτέρα (8/8) η Ολίβια Νιούτον Τζον, η οποία έγινε γνωστή από τον ρόλο της στο μιούζικαλ Grease, στο πλευρό του Τζον Τραβόλτα.

Η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώσθηκε το 1992.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της, Τζον Ίστερλιγκ, γράφοντας στην επίσημη σελίδα της στο Facebook:

«Η Dame Olivia Newton-John (73) έφυγε ειρηνικά στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου».

Ποια ήταν η Ολίβια Νιούτον Τζον

Η Αγγλο-Αυστραλή Ολίβια Νιούτον Τζον (26 Σεπτεμβρίου 1948 – 8 Αυγούστου 2022) ήταν στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια.

Γεννήθηκε στο Κέιμπριτζ στη Βρετανία. Έλαβε τέσσερις φορές βραβείο Γκράμμυ μπήκε πέντε φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200. Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί. Πούλησε σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως. Πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Grease (1978) και το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single "You're the One That I Want", με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ήταν επίσης ακτιβίστρια για ζητήματα του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των ζώων.

Η Νιούτον Τζον παντρεύτηκε δυο φορές. Απέκτησε μια κόρη, τη Χλόη Λάτανζι, με τον πρώτο σύζυγό της, τον ηθοποιό Ματ Λάτανζι. Το 2008 παντρεύτηκε τον Τζον Ίστερλιγκ.