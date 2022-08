Οι νέες ταινίες φέτος το καλοκαίρι σπανίζουν και η Disney βρήκε χώρο να ρίξει στην αγορά παλιές κυκλοφορίες.

Η Disney κυκλοφορεί το πρίκουελ του Star Wars "Rogue One" και το "Avatar" στις αίθουσες τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η Sony θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του "Spider-Man: No Way Home".

Το χρονοδιάγραμμα των επανακυκλοφοριών της Disney και της Sony έρχεται καθώς οι πωλήσεις εισιτηρίων στο box office έχουν μειωθεί κατά 30% σε σύγκριση με το 2019 και έχουν κυκλοφορήσει 30% λιγότερες ταινίες στους κινηματογράφους.

Το «Rogue One», μια σόλο ταινία του Star Wars που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2016, έρχεται ξανά στους κινηματογράφους στις 26 Αυγούστου, ένα μήνα πριν από την spin-off σειρά της «Andor» στην Disney+.

Το "Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff", μια συνεργασία παραγωγής μεταξύ της Sony και των Marvel Studios, έρχεται στις 2 Σεπτεμβρίου ακριβώς στην ώρα της για να γιορτάσει τα 60 χρόνια του κόμικ του Spider-Man και τα 20 χρόνια των ταινιών του Spider-Man . Η ενημερωμένη έκδοση διαθέτει προστιθέμενες και εκτεταμένες σκηνές.

Στη συνέχεια, στις 23 Σεπτεμβρίου, το «Avatar» επιστρέφει στις εγχώριες αίθουσες, τρεις μήνες πριν από το ντεμπούτο του σίκουελ «Avatar: The Way of Water» και 13 χρόνια μετά την πρώτη του θεατρική προβολή.

Εκτός των παραπάνω υπάρχουν λίγες ταινίες που ξεχωρίζουν τις επόμενες εβδομάδες μέχρι να βγει στις αίθουσες το "Halloween Ends" της Universal και της Blumhouse στις 14 Οκτωβρίου και το "Black Adam" της Warner Bros στις 21 Οκτωβρίου.