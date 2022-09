Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για διάφορα μέτρα για ενήλικες, όπως το δικαίωμα και το καθήκον να παρακολουθούν μαθήματα γερμανικών που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση (74%) και η έκδοση αδειών εργασίας σε δασκάλους πρόσφυγες (66%). Αυτά είναι τα ευρήματα μιας αντιπροσωπευτικής έρευνας του γερμανικού ενήλικου πληθυσμού που διεξήχθη από το ifo Center for the Economics of Education μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν με την ταχεία ένταξη των Ουκρανών μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας (65 τοις εκατό) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (61 τοις εκατό). Τα δύο τρίτα (66 τοις εκατό) είναι υπέρ της πρόσληψης περισσότερου σχολικού προσωπικού που χρηματοδοτείται από το κράτος για τη φροντίδα αυτών των παιδιών. Όμως, όσον αφορά την υποχρεωτική προσχολική φοίτηση για τα προσφυγόπουλα, οι απόψεις διίστανται (το 47 τοις εκατό το υποστηρίζει, το 37 τοις εκατό είναι κατά).

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συγκριθούν με μια αντιπροσωπευτική έρευνα του 2016, όταν πολλοί πρόσφυγες ήρθαν από τη Συρία και αλλού στη Γερμανία. Τότε οι Γερμανοί αξιολογούσαν πολύ πιο χαμηλά το επίπεδο μόρφωσης των Σύρων σε σχέση με τους Ουκρανούς, ενώ πίστευαν σε ποσοστό μόλις 33% έναντι 52% σήμερα πως οι πρόσφυγες θα συμβάλουν στην άμβλυνση της έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων στη Γερμανία.

Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι το τρέχον αίσθημα για τα μέτρα για την ένταξη των προσφύγων είναι παρόμοιο με αυτό το 2016.