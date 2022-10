Κάπως καλύτερα πήγαν τα πράγματα για τις επιχειρήσεις στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου ifo.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης για τον κλάδο αυξήθηκε στις μείον 5,4 μονάδες, από μείον 9,8 μονάδες.

Ωστόσο, οι προσδοκίες έπεσαν στις μείον 4,0 μονάδες, από μείον 0,6 μονάδες.

«Οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν διαφορετική αντίληψη για το μέλλον», σχολιάζει ο Όλιβερ Φαλκ, Διευθυντής του ifo Center for Industrial Organisation and New Technologies.

Οι κατασκευαστές είναι αισιόδοξοι για την επιχειρηματική ανάπτυξη τους επόμενους έξι μήνες, με το ποσοστό των προσδοκιών τους να ανέρχεται σε συν 16,0 μονάδες, από συν 1,2 μονάδες τον Αύγουστο. «Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να οφείλεται κυρίως στις βελτιωμένες προσδοκίες για τις εξαγωγές για το τέταρτο τρίμηνο», εκτιμά ο Φαλκ. Ο δείκτης ανέβηκε στις 30,9 μονάδες, από 26,1 μονάδες τον Αύγουστο.

«Ωστόσο, με την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, είναι αμφίβολο πόσο καιρό οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν θετικά τις προσδοκίες», συμπληρώνει.

Αντίθετα, οι προοπτικές των προμηθευτών είναι πιο απαισιόδοξες. Οι προσδοκίες τους έπεσαν στις μείον 31,7 μονάδες, από μείον 20,1 μονάδες τον Αύγουστο. Ο αριθμός για την τρέχουσα κατάσταση υποχώρησε επίσης ελαφρώς στις μείον 15,5 μονάδες, από μείον 15,4 μονάδες τον Αύγουστο.