Απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών ο Maxi Jazz, ο τραγουδιστής του βρετανικού μουσικού συγκροτήματος, Faithless.

Πιο συγκεκριμένα, η Sister Bliss, μέλος του συγκροτήματος, είπε ότι πέθανε «ειρηνικά στον ύπνο του» στο σπίτι του στο νότιο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής.

«Στέλνω αγάπη σε όλους εσάς που μοιραστήκατε το μουσικό μας ταξίδι. Να προσέχετε ο ένας τον άλλον», έγραψε στο Twitter.

Οι Faithless ήταν γνωστοί για πολλά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των God Is A DJ, We Come 1 και Insomnia, τρεις κορυφαίες επιτυχίες το 1996.

Μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στα social media ανέφερε: «Είμαστε συντετριμμένοι. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Έδωσε το σωστό νόημα και μήνυμα στη μουσική μας».

«Ήταν επίσης ένας υπέροχος άνθρωπος με χρόνο για όλους και μια σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσβάσιμη. Ήταν τιμή και, φυσικά, αληθινή χαρά να συνεργαστώ μαζί του».

«Ήταν ένας λαμπρός στιχουργός, ένας DJ, ένας βουδιστής, μια υπέροχη σκηνική παρουσία, λάτρης των αυτοκινήτων, ανεξάντλητος ομιλητής, όμορφος άνθρωπος, ηθική πυξίδα και ιδιοφυΐα».