Μπορεί η έρευνα για το σκάνδαλο του Qatargate να συνεχίζεται από τις αρχές του Βελγίου και άλλων κρατών μελών της ΕΕ αλλά παραμένει ακόμη άγνωστο, ποιες ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάσθηκαν από τους δωροδοκηθέντες εμπλεκόμενους.

Το θέμα αναδεικνύει, με γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Gunnar Beck, ο οποίος ευλόγως ρωτά αν, μπόρεσε η Κομισιόν να προσδιορίσει πολιτικά ζητήματα, για τα οποία ενδέχεται να ασκήθηκε πίεση ή να επηρεάστηκε η λήψη των αποφάσεών της από εκπροσώπους του Κατάρ, του Μαρόκου, των εμπλεκόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων (κυρίως το Fight Impunity and No Peace without Justice);

Εάν ναι, ποια είναι τα ζητήματα αυτά και θα επανεξετάσει η Κομισιόν τη λήψη των αποφάσεών της για αυτά τα θέματα, τονίζει ο ευρωβουλευτής.

Στη συνέχεια δε ρωτάει την Κομισιόν, αν έχει διαπιστώσει ποια μέλη του προσωπικού της είχαν επαφή με άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και τα φερόμενα εγκλήματα καθώς και ποια άλλα μέτρα έχει λάβει για να βοηθήσει τις αρχές στις έρευνές τους σχετικά με την υπόθεση;

Ερωτήματα και για τον Επίτροπο Σχοινά

Την ίδια ώρα, με άλλη τους ερώτηση, οι ευρωβουλευτές Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, από την Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, θέτουν μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του Επιτρόπου Σχοινά στην υπόθεση.

Αναρωτιούνται, συγκεκριμένα, αν:

Τα θετικά σχόλια για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Κατάρ, ιδίως για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, που έκανε πολλές φορές ο Επίτροπος Μαργαρίτης Σχoινάς στα κανάλια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικατοπτρίζουν πλήρως την επίσημη στάση της Επιτροπής, όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης τους; Πότε και πώς ελήφθη η απόφαση να ανατεθεί ο ρόλος της επίσημης εκπροσώπησης της Επιτροπής στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 στο Κατάρ στον Επίτροπο Σχoινά; Θα αποκαλύψει η Κομισιόν πλήρη κατάλογο των συναντήσεων που πραγματοποίησε ο Επίτροπος Schinas με τις αρχές του Κατάρ ή με εκπροσώπους οντοτήτων που ελέγχονται από Κατάρ ή πολίτες του Κατάρ από την αρχή της θητείας του ως Επιτρόπου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας την 1η Δεκεμβρίου 2019; Σε ποιο βαθμό συμμετείχε ο Επίτροπος Σχoινάς στην εσωτερική διαδικασία σύνταξης της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης βίζας για τους υπηκόους του Κατάρ και του Κουβέιτ; Προτίθεται η Κομισιόν να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το εάν οι ενέργειες του Επιτρόπου Σχινά σε σχέση με τον προαναφερόμενο φάκελο συνιστούν παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιτρόπων;

Νικος Ρούσσης – Στρασβούργο