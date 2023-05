Ο Κινέζος νομπελίστας Μο Γιαν συγκλόνισε το πλήθος σε μια λογοτεχνική εκδήλωση την Τρίτη, όταν αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να γράψει μια ομιλία που επαινούσε τον συνάδελφό του συγγραφέα Γιου Χουά.

Ο Μο επρόκειτο να απονείμει στον Γιου ένα βραβείο βιβλίου στο Κέντρο Χορού της Σαγκάης κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 65ης επετείου του Shouhuo, ενός περιοδικού που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου της κινεζικής λογοτεχνίας.

«Το άτομο που λαμβάνει αυτό το βραβείο είναι πραγματικά αξιόλογο και, φυσικά, είναι και καλός μου φίλος. Είναι εξαιρετικός, οπότε πρέπει να είμαι κι εγώ», είπε ο Μο, ο οποίος είναι γνωστός για μυθιστορήματα όπως το Red Sorghum, The Garlic Ballads και The Republic of Wine.

«Πριν από λίγες μέρες, έπρεπε να του γράψω έναν έπαινο σύμφωνα με την παράδοση, αλλά αγωνίστηκα για αρκετές μέρες και δεν μπορούσα να καταλήξω σε τίποτα. Έτσι ζήτησα από έναν διδακτορικό φοιτητή να με βοηθήσει χρησιμοποιώντας το ChatGPT», αποκάλυψε ο Μο.

Το κοινό έβγαλε μια πνιχτή κραυγή μετά την αποκάλυψη, με τον Μο να συνεχίζει εξηγώντας ότι έδωσε στον μαθητή του μια λίστα με λέξεις-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων δύο βιβλίων του Γιου, To Live και Wencheng, καθώς και τη φράση «εξαγωγή δοντιού», πιθανώς μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Γιου εργαζόταν κάποτε ως οδοντίατρος.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το ChatGPT, αλλά είναι πιθανό ο διδακτορικός φοιτητής να εισήγαγε τις φράσεις στο σύστημα, το οποίο στη συνέχεια δημιούργησε κείμενο με βάση τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

