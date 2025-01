Αναγκαία η επίλυση του Κυπριακού για ευημερία στη ευρύτερη περιοχή

Την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων προκειμένου να προχωρήσει η λύση του Κυπριακού προβλήματος και να υπάρξει μια λύση αμοιβαία επωφελής για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές τόνισαν οι ομιλητές του πάνελ “Unraveling the Cyprus Conundrum in turbulent times: assessing process and paving the path forward”, κατά την δεύτερη ημέρα του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.