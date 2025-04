Η Κίνα δήλωσε την Πέμπτη (10/4) ότι θα περιορίσει άμεσα τις εισαγωγές ταινιών του Χόλιγουντ σε αντίποινα για την κλιμάκωση των αμερικανικών δασμών σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από τρεις δεκαετίες κατά τη διάρκεια των οποίων η Κίνα εισήγαγε ετησίως 10 ταινίες του Χόλιγουντ, η Εθνική Διοίκηση Κινηματογράφου (NFA) της δήλωσε ότι η αύξηση των δασμών του Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές θα «ξινίσει» περαιτέρω την εγχώρια ζήτηση για αμερικανικό κινηματογράφο στην Κίνα μετά από χρόνια πτώσης.

«Θα ακολουθήσουμε τους κανόνες της αγοράς, θα σεβαστούμε τις επιλογές του κοινού και θα μειώσουμε μετριοπαθώς τον αριθμό των εισαγόμενων αμερικανικών ταινιών», ανέφερε η NFA στην ιστοσελίδα της.

Ο Chris Fenton, συγγραφέας του βιβλίου "Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business", δήλωσε ότι η κίνηση ήταν ένας «εξαιρετικά υψηλού προφίλ τρόπος για να γίνει μια δήλωση αντιποίνων με σχεδόν μηδενικά αρνητικά αποτελέσματα για την Κίνα».

Τα στούντιο του Χόλιγουντ κάποτε προσέβλεπαν στην Κίνα, και τη γιγαντιαία κινηματογραφική αγορά της, για να βοηθήσουν στην ενίσχυση των εισπρακτικών επιδόσεων των ταινιών. Αλλά οι εγχώριες ταινίες έχουν όλο και περισσότερο ξεπεράσει τις επιδόσεις των ταινιών του Χόλιγουντ στην Κίνα, με το «Ne Zha 2» φέτος να επισκιάζει το «Inside Out 2» της Pixar και να γίνεται η πιο κερδοφόρα ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, σύμφωνα με το Variety.

