Η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες την Παρασκευή (18/4), μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Κίνα προμηθεύει όπλα στη Ρωσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα την Παρασκευή απέρριψε την κατηγορία του Ζελένσκι ως αβάσιμη. Ενώ διατηρεί στενούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, η Κίνα έχει προσπαθήσει να παραμείνει ουδέτερη και αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στον πόλεμο.

Η διοίκηση του Ζελένσκι δημοσίευσε την Παρασκευή έναν επικαιροποιημένο κατάλογο των οντοτήτων στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης ρωσικές εταιρείες, ονόμασε την Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, την Rui Jin Machinery Co. Ltd, και την Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd, οι οποίες περιγράφονται ως εγγεγραμμένες στην Κίνα.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους λόγους για τους οποίους προστέθηκαν στον κατάλογο κυρώσεων, ο οποίος απαγορεύει στις εταιρείες να δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία και δεσμεύει τα περιουσιακά τους στοιχεία εκεί.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία εξήγαγε αγαθά αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα το 2021, κυρίως πρώτες ύλες και γεωργικά προϊόντα, ενώ εισήγαγε από την Κίνα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως σε βιομηχανικά προϊόντα, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση.

Την Πέμπτη (17/4), ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι η κυβέρνησή του έχει αποδείξεις ότι κινεζικές εταιρείες προμηθεύουν στη Ρωσία αυτό που περιέγραψε ως πυροβολικό και πυρίτιδα και ότι κινεζικές οντότητες κατασκευάζουν ορισμένα όπλα στο ρωσικό έδαφος.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι Κινέζοι υπήκοοι πολεμούσαν στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων δύο που είχαν συλληφθεί. Ένας Κινέζος διπλωμάτης κλήθηκε στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις.

