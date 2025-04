Ενώ η προεδρία Τραμπ έχει το δικαίωμα να αναδιοργανώσει τη γραφειοκρατία εντός των παραμέτρων του νόμου, η αδιάκριτη αποψίλωση των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας έρχεται σε αντίθεση με 2.000 χρόνια μεγάλων δυνάμεων που χρησιμοποιούν την άμυνα, την αποτροπή και τη διπλωματία για τη διαχείριση των εξωτερικών απειλών. Οι Αμερικανοί οφείλουν μια εξήγηση.

Ο Τραμπ προσφέρει αντάλλαγμα χωρίς…αντάλλαγμα

Όπως αναφέρεται σε ανάλυση του Project Syndicate, το 1933, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούσβελτ θέλησε να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τη Σοβιετική Ένωση, είπε στον Ιωσήφ Στάλιν ότι το Κρεμλίνο θα έπρεπε πρώτα να σταματήσει τις ανατρεπτικές του δραστηριότητες στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ομοίως, όταν ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν ήθελε να μειώσει τις εντάσεις του Ψυχρού Πολέμου, ο υπουργός Εξωτερικών του, Τζορτζ Σουλτ, κατέστησε σαφές στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ότι οι Σοβιετικοί κατάσκοποι πρέπει να σταματήσουν να διαδίδουν ψέματα ότι το AIDS προκλήθηκε από την αμερικανική έρευνα για τα βιολογικά όπλα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να ακολουθήσει τους προκατόχους του στη βελτίωση των σχέσεων με τους Ρώσους. Αλλά αντί να απαιτήσει από το Κρεμλίνο να περιορίσει τις λαθροχειρίες του, η κυβέρνησή του αφοπλίζει μονομερώς - προσφέροντας ένα αντάλλαγμα χωρίς ανταλλάγματα. Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, έχει ξεκοιλιάσει υπηρεσίες που λειτουργούν ως προπύργια κατά της ξένης ανάμειξης.

Περικοπές στο FBI, την CIA και την NSA- Ευάλωτη η Αμερική

Για παράδειγμα, η νέα κυβέρνηση απέλυσε αξιωματούχους του FBI που εμπλέκονταν σε ποινικές υποθέσεις εναντίον του Τραμπ, στερώντας από το γραφείο δεκάδες από τους πιο έμπειρους πράκτορές του, καθώς και απομακρύνοντας ή μεταθέτοντας κορυφαίους αξιωματούχους στην ομάδα εθνικής ασφάλειας και στο τμήμα πληροφοριών του FBI. Στον Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών, τουλάχιστον 17 υπάλληλοι που είχαν αναλάβει την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης απολύθηκαν με το πρόσχημα της επιστροφής του οργανισμού στην αρχική του εστίαση στις κρίσιμες υποδομές (δεν έχει σημασία ότι τα εκλογικά συστήματα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία).

Παρόμοιες περικοπές έγιναν στη CIA και την NSA: ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής της τελευταίας απολύθηκαν προφανώς κατόπιν συμβουλής της θεωρητικού συνωμοσίας Laura Loomer. Και στην κορυφή όλων αυτών, ο Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα εκτελεστικό διάταγμα για την περικοπή της χρηματοδότησης της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τα Παγκόσμια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, το Radio Free Europe/Radio Liberty, το Radio Free Asia και τη Φωνή της Αμερικής.

Όλες αυτές οι περικοπές αφήνουν την Αμερική ευάλωτη σε ξένες ανατροπές. Η περικοπή του FBI αποδυναμώνει την ικανότητά του να ερευνά την ξένη ανάμειξη, ενώ η απόλυση των εμπειρογνωμόνων που βοηθούν στην υπεράσπιση των αμερικανικών εκλογών δίνει στους εχθρούς της Αμερικής περισσότερες ευκαιρίες να σπείρουν σύγχυση με θεωρίες συνωμοσίας και να αμφισβητήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα.

Οι απολυμένοι αποτελούν στόχο ξένων πρακτόρων

Έχουμε ήδη δει τα αποτελέσματα αυτών των κακόβουλων επιρροών στην αμερικανική πολιτική και τώρα το πρόβλημα θα γίνει ακόμη χειρότερο. Οι αυθαίρετες απολύσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών δημιουργούν μια ομάδα οικονομικά επισφαλών, δυνητικά δυσαρεστημένων νυν και πρώην υπαλλήλων, οι οποίοι θα αποτελέσουν στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών- οι προσπάθειες της Ρωσίας και της Κίνας να προσλάβουν πρώην υπαλλήλους έχουν ήδη ενταθεί, με τη βοήθεια γραφείων προσλήψεων που μπορεί να αποκαλύπτουν ή να μην αποκαλύπτουν την ταυτότητα των πελατών τους.

ΟΙ ΗΠΑ χάνουν σε επιρροή

Ομοίως, η φίμωση στρατηγικών ξένων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών όπως το Radio Free Europe στερεί από τις ΗΠΑ μια πολύτιμη πηγή ήπιας ισχύος σε όλο τον κόσμο. Σε μια εποχή που η Ρωσία και η Κίνα επεκτείνουν τις δικές τους επιχειρήσεις ήπιας ισχύος, δεν έχει νόημα να κλείσουν αυτοί οι οργανισμοί.

Έχοντας μόλις γράψει ένα βιβλίο για την ιστορία της υπονόμευσης, με τίτλο A Measure Short of War: A Brief History of Great Power Subversion, μπορούμε να μιλήσουμε για το πόσο περίεργη είναι αυτή η συμπεριφορά. Σε όλες τις περιπτωσιολογικές μελέτες μας για την ανατρεπτική δραστηριότητα και τον τρόπο αντιμετώπισής της, από τον αρχαίο κόσμο μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει ούτε ένα παράδειγμα στο οποίο ένας στόχος να αφοπλίστηκε μονομερώς. Τι συμβαίνει;

Οι ξένες προσπάθειες αποδυνάμωσης ή αλλαγής της πολιτικής μιας κορυφαίας δύναμης είναι τόσο παλιές όσο και η ίδια η κρατική τέχνη. Ενώ η διοίκηση Τραμπ δικαιούται να αναδιοργανώσει τη γραφειοκρατία εντός των παραμέτρων του νόμου, η αδιάκριτη προσέγγισή της έρχεται σε αντίθεση με 2.000 χρόνια μεγάλων δυνάμεων που χρησιμοποιούν την άμυνα, την αποτροπή και τη διπλωματία για τη διαχείριση των εξωτερικών απειλών.

Αποτροπή μέσω επίδειξης ισχύος

Μια χώρα αμύνεται κατά της ξένης ανάμειξης εκπαιδεύοντας τους πολίτες της και σκληραίνοντας τον εαυτό της έναντι των επίδοξων επιτιθέμενων - για παράδειγμα, παρέχοντας πόρους και συμβουλές στους εκλογικούς υπαλλήλους σε τοπικό επίπεδο. Αποτρέπει την υπονόμευση απειλώντας με επώδυνες αντιδράσεις εάν τα πράγματα ξεφύγουν από τον έλεγχο - για παράδειγμα, μεταδίδοντας δυσάρεστες αλήθειες στην επικράτεια του υπονομευτή ή κλείνοντας βασικές δυνατότητες, όπως έκανε η Διοίκηση Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ στη ρωσική Υπηρεσία Έρευνας Διαδικτύου κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών του 2018.

Οι χώρες-στόχοι χρησιμοποιούν επίσης διπλωματικά «καρότα» και «μαστίγια» για να κρατήσουν τις ανατρεπτικές επιχειρήσεις των αντιπάλων σε ανεκτό επίπεδο - για παράδειγμα, προσφέροντας να μειώσουν τα δικά τους ανατρεπτικά μέτρα (όπως η προώθηση της δημοκρατίας, η οποία είναι απειλητική από την άποψη του Κρεμλίνου). Αλλά για να έχουν κάποιο στρατηγικό νόημα τέτοια μέτρα, το quo πρέπει να ακολουθεί το quid.

Κανένα στρατηγικό νόημα για τις ΗΠΑ η προσέγγιση Τραμπ-Πούτιν

Μήπως η κυβέρνηση Τραμπ εμπλέκεται σε περίτεχνες συμφωνίες στο παρασκήνιο, ενθαρρύνοντας ίσως τους Ρώσους να υποχωρήσουν σε μια αμοιβαία αποκλιμάκωση; Αν όχι, αυτό που παρακολουθούμε είναι πρωτοφανές. Δεν έχει κανένα στρατηγικό νόημα για τις ΗΠΑ να σταματήσουν να παίζουν σκληρό παιχνίδι με εχθρούς που συνεχίζουν να τις υπονομεύουν.

Η μονομερής αφαίρεση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που προστατεύουν από την παραπληροφόρηση, την ανάμειξη στις εκλογές και παρόμοιες εχθρικές δραστηριότητες είναι προφανώς επικίνδυνη. Υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη στρατηγική λογική στη διατάραξη της άμυνας της Αμερικής ή ο Τραμπ καθοδηγείται αποκλειστικά από τη νευραλγία του για την έρευνα σχετικά με τις σχέσεις της προεκλογικής του εκστρατείας με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του;

Δεδομένων των προφανώς αυτοκαταστροφικών κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ, οι Αμερικανοί οφείλουν μια εξήγηση. Ενώ ορισμένες τακτικές μπορεί να πρέπει να παραμείνουν μυστικές, η ευρύτερη στρατηγική θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατική λογοδοσία. Στην περίπτωση τόσο του Ρούσβελτ όσο και του Ρέιγκαν, τα ανταλλάγματα στο παιχνίδι της ανατροπής ήταν διαφανή και δημόσια. Υπό τον πρώτο, η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ ήταν να μην αναγνωρίσουν διπλωματικά τη Σοβιετική Ένωση μέχρι να εκπληρωθούν διάφοροι όροι - μεταξύ των οποίων η διακοπή της ανατρεπτικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της δεύτερης, η Ομάδα Εργασίας Ενεργών Μέτρων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεργαζόταν δημόσια με εκδότες και διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο για τη δημοσιοποίηση της σοβιετικής παραπληροφόρησης.

Το χάος στην άμυνα των ΗΠΑ αφήνει τη χώρα ευάλωτη στους αντιπάλους της. Εάν ο Τραμπ ενδιαφέρεται πραγματικά για την κυριαρχία της Αμερικής, θα πρέπει να καταβάλει πειστική προσπάθεια να διαβεβαιώσει το κοινό ότι οι άμυνες της χώρας δεν διακυβεύονται, καταλήγει το Project Syndicate.

