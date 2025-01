Πολ Κρούγκμαν, διακεκριμένος καθηγητής Οικονομικών, The Graduate Centre, The City University of New York, βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών (2008)

Τέλος, την εκτίμηση για την περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού εθνικισμού, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων στις προσεχείς εκλογές, εξέφρασε ο διακεκριμένος καθηγητής Οικονομικών του The Graduate Centre, The City University of New York Πολ Κρούγκμαν, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Economist, το οποίο λαμβάνει χώρα από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου, στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο, εφόσον κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του φθινοπώρου, τότε θα γυρίσουμε στον 19ο αιώνα, δηλαδή στον ακραίο προστατευτισμό και στη μη υποστήριξη εκ μέρους των ΗΠΑ στην παγκοσμιοποίηση. Όμως, όπως πρόσθεσε, και η κυβέρνηση των Δημοκρατικών βρίσκεται σε μια μετάβαση προς μια μορφή οικονομικού εθνικισμού. Την ίδια στιγμή, αναφερόμενος στην Ευρώπη, κατέστησε αναγκαία τη συμμαχία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού Ωκεανού, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος ενός άμεσου παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, όπως είπε. «Δεν αρκεί να κάνεις διάλεξη στους ανθρώπους για τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, πρέπει αυτό να το αποτυπώνεις και σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας» κατέληξε, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη συνεργασίας του δημοκρατικού κόσμου.