Εκλογές ΗΠΑ: Η πρόβλεψη τεσσάρων δημοσιογράφων των New York Times

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου που εν πολλοίς θα καθορίσουν όχι μόνο την επόμενη τετραετία των ΗΠΑ, αλλά και πολλών χωρών στον κόσμο, τέσσερις άνθρωποι των New York Times ανέλυσαν την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα τους, στο πλαίσιο του 12ου Athens Democracy Forum που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times.