{https://x.com/Reuters/status/1853917167542206931?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1853917167542206931%7Ctwgr%5Ea6d2b6db0061bb538224d7167b5d7f7ab8142209%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Famerikanikes-ekloges-2024%2Farticle%2F1558461%2Fekloges-ipa-2024-live-update-me-tin-krisimi-mahi-trab-i-haris-tha-vgalei-i-kalpi%2F}

2:35 Γουολς: «Ενθουσιασμένος με την Πενσυλβάνια»

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Τιμ Γουολς δήλωσε ενθουσιασμένος με την Πενσυλβάνια, η οποία αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ανέφερε επίσης πώς για την ώρα δεν είχε ακόμη επικοινωνία με την συνυποψήφιά του Κάμαλα Χάρις.

2:30: CNN: Φλόριντα (ενσωμάτωση κατά την καταμέτρηση)

Ντόναλντ Τραμπ 52,2%

Κάμαλα Χάρις 46,9%

02:19: Τέταρτη θητεία για τον Μπέρνι Σάντερς στη Γερουσία

Επανεξελέγη στην αμερικανική γερουσία ο Μπέρνι Σάντερς στην πολιτεία του Βερμόντ. Ο 81χρονος κατατάσσεται στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος και είχε διεκδικήσει την δημοκρατική υποψηφιότητα τόσο στις εκλογές του 2016 όσο και του 2020, τερματίζοντας και τις δύο φορές δεύτερος.

{<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This Election Day is one of the most consequential in the history of our country.<br><br>I was proud to cast my vote today for Kamala Harris, and I want to thank every Vermonter who has supported my candidacy for U.S. Senate.<br><br>Let’s go forward together. <a href="https://t.co/CYXnluWKdc">pic.twitter.com/CYXnluWKdc</a></p>— Bernie Sanders (@BernieSanders) <a href="https://twitter.com/BernieSanders/status/1853949158215868451?ref_src=twsrc%5Etfw">November 5, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)