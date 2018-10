Με μικρά κέρδη έκλεισε σήμερα ο χρυσός διαγράφοντας τις αρχικές απώλειες εν μέσω κλίματος αποστροφής κινδύνου που οδήγησε σε sell off τα διεθνή χρηματιστήρια. Η ήπια υποχώρηση του δολαρίου στήριξε επίσης την άνοδο ου πολύτιμου μετάλλου.

