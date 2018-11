To πολύτιμο μέταλλο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση, 2%, από τον Αύγουστο, καθώς το δολάριο βρέθηκε σε υψηλό 16 μηνών μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ.

