Ο δείκτης δολαρίου ICE U.S. Dollar ενισχύεται 0,6% βρίσκοντας στήριξη στην υποχώρηση της βρετανικής λίρας σε χαμηλά 18 μηνών μετά την ανακοίνωση της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι ότι θα αναβάλει την ψηφοφορία του σχεδίου της για το Brexit στο κοινοβούλιο, καθώς, όπως ανέφερε, "θα απορριπτόταν με σημαντική διαφορά".

More in this category: