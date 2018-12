Ώθηση στο πολύτιμο μέταλλο προσφέρει η αποδυνάμωση του δολαρίου, με τον δείκτη ICE U.S. Dollar Index να βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει εβδομαδιαία πτώση 0,6%, παρότι στο σύνολο του 2018 ενισχύεται μέχρι στιγμής κατά 4,6%.

