«Σήμερα κοιτάμε σε μία μέση τιμή γύρω στα 70 δολάρια για το πετρέλαιο Brent, από 53 δολάρια πέρσι», δήλωσε ο Μαζρούι στο περιθώριο του ενεργειακού φόρουμ με τίτλο The Atlantic Council Global Energy Forum.

More in this category: