Συγκεκριμένα ο κινεζικός όμιλος Qingdao Haier Co., Ltd. και η οικογένεια Fumagalli, αποκλειστικός μέτοχος του ομίλου Candy, ανακοίνωσαν την συμπόρευση τους, με τη Haier να επενδύει 475 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την παρουσία και ανάπτυξη της στην Ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ομίλων, η Haier θα έχει ως ευρωπαϊκή της έδρα το Brugherio στην Ιταλία, ενώ σε συνεργασία με τη διοικητική ομάδα της Candy θα έχει στόχο τόσο τη διεύρυνση της κυριαρχίας της στις «έξυπνες» οικιακές συσκευές στην Ευρώπη - ειδικά στην εποχή του “Internet of Things”, όσο και στην προσφορά στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη επένδυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης της Haier, η οποία συγκαταλέγεται μέσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως (Fortune 500) ενώ διαθέτει διεθνώς 6 φίρμες: τις Haier, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA, Casarte και Leader. Μάλιστα σύμφωνα με το ινστιτούτο ερευνών αγοράς Euromonitor, το 2017 ήταν η ένατη συνεχόμενη χρονιά όπου η Qingdao Haier καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη εταιρία παγκοσμίως στις οικιακές συσκευές, με βάση το τζίρο.

Συνέργειες

Οι δύο όμιλοι, οι Qingdao Haier και Candy, έχουν ιδιαίτερες συνέργειες και αλληλοσυμπληρώνονται τόσο σε γκάμα προϊόντων όσο και στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Έτσι, η συμπόρευση τους αναμένεται να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή όπως και στην Ευρωπαϊκή αγορά, επιτρέποντας τους νακαλύψουν ακόμη καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών για ακόμη πιο εξειδικευμένα και εξελιγμένα προϊόντα.

Επίσης, η συνέργεια των δύο ομίλων στην καινοτομία αναμένεται να προσφέρει μια τελείως διαφορετική και σύγχρονη εμπειρία στους καταναλωτές. Και βέβαια μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η διευρυμένη παλέτα από προϊοντικές φίρμες της Haier, που πλέον θα περιλαμβάνει και τις μάρκες Candy, Hoover και Rosières, θα συνεχίσει να αναβαθμίζει και να προωθεί το πνεύμα καινοτομίας του ομίλου, όπως και την αναβάθμιση -τόσο διεθνώς όσο και στην Ευρώπη- της αγοράς οικιακών συσκευών.

Όπως δήλωσε ο Liang Haishan, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Qingdao Haier «…στην εποχή του “Internet of Things” και με εργαλείο τη δυναμική του σε έρευνα και ανάπτυξη, ο όμιλος Candy παραμένει στοχευμένος στην εφαρμογή των διαδικτυακών τεχνολογιών στις οικιακές συσκευές. Μια αντίληψη δηλαδή που ταιριάζει πλήρως με την στρατηγική «Ecobrand” της Haier, που επίσης στοχεύει στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των καταναλωτών. Έτσι, στην Haier πιστεύουμε πως η συμπόρευση που ανακοινώνουμε με τον όμιλο Candy, θα αποτελέσει την αρχή μιας επιτυχημένης στρατηγικής συνεργασίας, η οποία και θα «ξεκλειδώσει» τη δυναμική της αγοράς «έξυπνων» οικιακών συσκευών αλλά και θα εμπνεύσει όλη την αγορά να συνεχίσει να εξελίσσεται για να βελτιώσει την εμπειρία των καταναλωτών».

Από την πλευρά τους, οι Beppe και Aldo Fumagalli, οι βασικοί μέτοχοι του ομίλου Candy, δήλωσαν σχετικά ότι : «Ανυπομονούμε να ενωθούμε με την Haier καθώς οι δύο όμιλοι μοιράζονται το ίδιο όραμα, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κάθε οικογένεια. Πιστεύουμε πως η δυναμική της Candy σε καινοτομία, ιταλικό σχεδιασμό, τεχνολογία και στυλ θα ταιριάξουν απόλυτα με τη φιλοσοφία λειτουργίας της Qingdao Haier. Έτσι, και οι δύο μαζί, θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο εξειδικευμένα προϊόντα, κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη και ευκολότερη». Η συμφωνία των δύο ομίλων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019. Προς το παρόν αναμένει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από τις εμπλεκόμενες εθνικές και διεθνείς αρχές.

Το προφίλ του κινέζικου κολοσσου

Η Qingdao Haier ιδρύθηκε στις 28 Απριλίου 1989, ενώ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης (SHA:60090) από τις 19 Νοεμβρίου του 1993. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Qingdao Haier έχει δημιουργήσει και εφαρμόσει το σύστημα ανάπτυξής, παραγωγής και διεθνούς μάρκετινγκ “Three In One”, το οποίο πετυχαίνει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο.

Ακόμη, όσον αφορά την έλευση της εποχής του «Internet of Things», η Qingdao Haier εφαρμόζει συστηματικά την στρατηγική της περί μετεξέλιξης σε μια αντίστοιχη αμοιβαίου κέρδους κοινότητα. Έτσι συνδυάζει την πλατφόρμα της U+ Smart Life, την πλατφόρμα COSMOPlat που αφορά το βιομηχανικό Internet cloud, όπως και την e-commerce πλατφόρμα της, Shunguang, ώστε συνολικά να προσφέρει στους πελάτες της λύσεις για ένα «έξυπνο» σπίτι με αντίστοιχη «ευφυή» ψηφιακή εμπειρία, ανταποκρινόμενη στην απαίτηση τους για μια καλύτερη ζωή με βάση τις δικές τους ανάγκες.

Ο όμιλος Candy

Ο Όμιλος Candy είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες στην Ευρώπη στον τομέα μικρών και μεγάλων οικιακών συσκευών, εντοιχισμένων και ελεύθερων, με μια πλήρη γκάμα προϊόντων υψηλών επιδόσεων και πάντα σύμφωνα με τις αυστηρότερες οικολογικές προδιαγραφές. Ο Όμιλος διαθέτει δύο διεθνείς μάρκες, την Candy και την Hoover, αλλά και τοπικές όπως την Rosières στη Γαλλία και την Jinling στην Κίνα. Με περίπου 5.000 άτομα εργατικό δυναμικό, ο Όμιλος – ο οποίος ελέγχεται από την οικογένεια Fumagalli- διαθέτει επτά μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, στην Τουρκία και στην Κίνα και 45 θυγατρικές και αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο. Η έδρα του όπως και το κέντρο ερευνών, ανάπτυξης και σχεδιασμού βρίσκονται στο Brugherio στην Ιταλία.