Το κίνημα «Πολεμάμε για τα δεκαπέντε» (Fight for $15) ανθίζει στις ΗΠΑ και η Amazon υπέκυψε στις πιέσεις, διπλασιάζοντας το ωρομίσθιο των εργαζομένων της. Από 7,25 δολάρια που παίρνουν μέχρι σήμερα, από τον επόμενο μήνα θα παίρνουν 15 δολάρια.

