Τα 27 νέα αεροσκάφη A320neo και A321neo (NEO: "New Engine Option") θα παραδοθούν το 2023 και το 2024. Τα 10 από αυτά προορίζονται για τον στόλο της SWISS, ενώ τα υπόλοιπα θα απορροφηθούν από τις άλλες αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου. Η παραγγελία αφορά τόσο αεροσκάφη με κινητήρες Pratt & Whitney (PW1100G), όσο και με κινητήρες LEAP-1A από την CFM International. Έτσι, η οικογένεια των "Neo" του Ομίλου Lufthansa θα συνεχίσει να περιλαμβάνει τους δύο τύπους κινητήρων σε περίπου ίσες αναλογίες.

