Η Novartis AG ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά της εταιρεία φαρμάκων κατά του καρκίνου Endocyte Inc. έναντι 2,1 δισ. δολ.

