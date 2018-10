Κατά 5,1% υποχωρεί η μετοχή της Textron Inc, σε χαμηλό έξι μηνών στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς ο όμιλος με πολυσχιδή δραστηριότητα ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα για το γ΄ τρίμηνο που ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών των αναλυτών, ενώ και οι εκτιμήσεις της ήταν απαισιόδοξες.

More in this category: