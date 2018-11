Η Macy’s Inc. ανακοίνωσε καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 62 εκατ. δολαρίων ή 20 σεντς ανά μετοχή, υψηλότερα από τα 30 εκατ. δολάρια ή 10 σεντς ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.

