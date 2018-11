Ο CFO της Περιφέρειας International New Markets, κ. Wilm Langenbach, δήλωσε: «Η ΑΧΑ Ελλάδας συνεχίζει να κάνει σημαντικά βήματα στο συνολικό ταξίδι μετασχηματισμού της, με στόχο να αποτελέσει ηγέτη στην επικέντρωση στον πελάτη και στην κερδοφόρα ανάπτυξη. Η επαναλαμβανόμενη δυνατή απόδοσή μας το 2018 αποδεικνύει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Για να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα αυτή την απόδοση, επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανεώσαμε τα γραφεία μας, σε διάστημα μόλις 3 μηνών, και είμαι σίγουρος ότι η συγκεκριμένη αλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω τον μετασχηματισμό του οργανισμού μας.

Σε ένα εορταστικό κλίμα, η ΑΧΑ εγκαινίασε, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, τα νέα γραφεία της, παρουσία του CFO International New Markets, κ. Wilm Langenbach. Με βάση την αρχή «ΟΝΕ ΑΧΑ», το νέο εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας στηρίζεται στην ιδέα ότι όλοι οι εργαζόμενοί της ενώνουν τις δυνάμεις τους κάτω από την ίδια δημιουργική και καινοτόμα στέγη, η οποία τους εμπνέει να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

