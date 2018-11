Με περισσότερους από 70 εκατομμύρια άνεργους νέους διεθνώς και με το ποσοστό ανεργίας των νέων να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις των χωρών G20 πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών μέσω υιοθέτησης στοχευμένων φορολογικών κινήτρων και απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση της EY, Smart taxation for yοung entrepreneurs: navigating tax rules and planning for growth.