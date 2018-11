Η Walt Disney Co. συμφώνησε να κάνει χρήση της τεχνολογίας της Google σε ό,τι αφορά την ψηφιακή διαφήμιση, διακόπτοντας έτσι τη συνεργασία της στον συγκεκριμένο τομέα με την εταιρεία του ομίλου Comcast, FreeWheel.

