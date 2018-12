Κατά 58% εκτινάχθηκε η μετοχή της Tesaro Inc στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η βιοφαρμακευτική εταιρεία συμφώνησε στην εξαγορά της από την GlaxoSmithKline έναντι 5,1 δισ. δολαρίων.

