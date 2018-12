Η εταιρεία παροχής πληροφοριών και ειδήσεων, η οποία ολοκλήρωσε την πώληση μεριδίου 55% της μονάδας Financial & Risk στην Blackstone, ανακοίνωσε τις περικοπές σε εκδήλωση στο Τορόντο.

More in this category: