Σε δικαστήριο του Βανκούβερ για ακρόαση αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, το ανώτατο στέλεχος της εταιρείας Huawei Technologies Co Ltd της Κίνας που συνελήφθη στις αρχές της εβδομάδας στον Καναδά, ενώ αναμένει και την πιθανή εκδοσή της στις ΗΠΑ.

More in this category: