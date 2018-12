Μια απειλή για την τοποθέτηση βόμβας εξώθησε τις αρχές να δώσουν εντολή να εκκενωθεί ένα από τα κτίρια των κεντρικών εγκαταστάσεων της Facebook Inc στη Σίλικον Βάλεϊ, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσε η αστυνομία, πάντως, έπειτα από την εκτενή έρευνα που έκαναν πυροτεχνουργοί και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στο κτίριο, ενημέρωσε πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά.

