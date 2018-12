Σύμφωνα με την εταιρία καταγράφονται:

— Έσοδα-ρεκόρ για το οικονομικό έτος 2018 που αγγίζουν τα US$ 28,96δις, έναντι US$ 26,40δις το 2017

— Αύξηση εσόδων 7,1% για το 2018, έναντι 4,8% το 2017

— Ανάπτυξη Συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά 9,9%, ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης μεταξύ των τριών τομέων υπηρεσιών της KPMG. Οι Ελεγκτικές και Φορολογικές Υπηρεσίες κατέγραψαν επίσης αύξηση σε σύγκριση με το 2017

— Σταθεροί ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης και στους πέντε κλάδους δραστηριότητας της KPMG

— Επιτάχυνση επενδύσεων με πολυετές πρόγραμμα που εστιάζει στην ενίσχυση της ποιότητας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και λύσεων για τους πελάτες, στην ενδυνάμωση των συμμαχιών με πολλούς από τους παγκόσμιους ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου

— Περισσότερες από 55 000 νέες προσλήψεις, μεταξύ των οποίων 39 000 νέοι πτυχιούχοι και άλλοι νέοι επαγγελματίες. Δημιουργήθηκαν 10 000 νέες θέσεις εργασίας, με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να αγγίζει τα επίπεδα-ρεκόρ των 207 000 ατόμων

— Το δίκτυο της KPMG εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην εδραίωση μιας κουλτούρας διαφορετικότητας, χωρίς αποκλεισμούς, με το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις να ενισχύεται στο 24% του συνόλου των Γενικών Διευθυντών και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, και με ταυτόχρονη διατήρηση της γενικότερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στο σύνολο του προσωπικού

— Για τους ανθρώπους της KPMG, η συμβολή στην κοινότητα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, προσφέροντας περισσότερες από 500 000 ώρες εθελοντικής εργασίας το τελευταίο 12μηνο, μεταξύ των οποίων 100 000 ώρες δωρεάν επαγγελματικών υπηρεσιών.

«Πραγματοποιούμε επενδύσεις-ρεκόρ στην επιχείρησή μας με σκοπό να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τον πρωτοφανή μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει ο Bill Thomas, Πρόεδρος της KPMG International.«Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα σε κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουμε για τους πελάτες και τις κεφαλαιαγορές».

Οι εταιρείες της KPMG κατέγραψαν αύξηση και στις τρεις γεωγραφικές περιοχές:

— Τα έσοδα στην Αμερική σημείωσαν αύξηση 6,2% το 2018, έναντι 4,4% το 2017.

— Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 8,7% το 2018, έναντι 8,1% το 2017.

— Τα έσοδα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMA, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας) σημείωσαν άνοδο 7,3% το 2018, έναντι 4% το 2017.

Επενδύοντας στη μελλοντική ανάπτυξη

«Η KPMG προχωρά στην υλοποίηση του πολυετούς παγκόσμιου προγράμματος επενδύσεων, πραγματοποιώντας επενδύσεις άνω των US$ 4δις σε καινοτόμες νέες υπηρεσίες, τεχνολογίες και εξαγορές σε ορίζοντα τετραετίας. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα επικεντρώνεται στις τεχνολογίες μετασχηματισμού, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η έξυπνη αυτοματοποίηση, η κυβερνοασφάλεια και οι έξυπνες πλατφόρμες ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών που προσφέρουμε», σημείωσε η Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια & COO της KPMG στην Ελλάδα. «Καθώς συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας με στόχο το μετασχηματισμό της επιχείρησής τους, αξιοποιούμε τη δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού για να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξή μας και να ενισχύσουμε το επίπεδο της αποτελεσματικότητας, της καινοτομίας και της ποιότητας».

Το 2018, η KPMG αναδείχθηκε ηγέτης της αγοράς σε περισσότερες από 25 κατατάξεις από αναλυτές του κλάδου, σε τομείς όπως Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηγεσίας, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Γνώσης.

Ανάπτυξη ανά κλάδο - Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Τα ετήσια έσοδα από τις Ελεγκτικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 4,8% στα US$ 11,15δις, έναντι US$ 10,39δις και ρυθμού αύξησης 3,1% το προηγούμενο έτος. Η ενίσχυση των Ελεγκτικών υπηρεσιών κατά 5,7% στις χώρες EMA σηματοδοτεί τον ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης της δεκαετίας.

Οι εταιρείες της KPMG εξασφάλισαν και πάλι μια σειρά από σημαντικές συμφωνίες παροχής Ελεγκτικών υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου ο αντίκτυπος του δεύτερου έτους πλήρους εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να δίνει ώθηση στην αύξηση των αναθέσεων ελέγχου.

«Οι ελεγκτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να αποτελούν τη Νο1 προτεραιότητά μας και εξακολουθούμε να επενδύουμε στην έξυπνη πλατφόρμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε, την KPMG «Clara», καθώς και στη μεθοδολογία αλλά, το σπουδαιότερο, στους ανθρώπους μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα KPMG «Clara» βελτιώνει περαιτέρω την ποιότητα και τη συνέπεια ενσωματώνοντας, ταυτόχρονα, ισχυρές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η προγνωστική ανάλυση, με στόχο την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες απορρέουν από τις ελεγκτικές διαδικασίες και την επικοινωνία με την ομάδα των ελεγκτικών υπηρεσιών», αναφέρει ο Νίκος Βουνισέας, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής των Ελεγκτικών υπηρεσιών της KPMG.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Τα έσοδα από τις Φορολογικές υπηρεσίες σημείωσαν άνοδο 6,3% στα US$ 6,34 δις το 2018, έναντι 5,9% το 2017, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες Φορολογικής Συμμόρφωσης, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω και από τις Τοπικές και Διεθνείς Φορολογικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ισχυρούς ρυθμούς αύξησης κατέγραψαν επίσης οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών, καθώς και οι Φορολογικές υπηρεσίες ΦΠΑ και Πωλήσεων.

«Η φορολογία αποτελεί πλέον κορυφαίο θέμα στην ατζέντα των Διοικητικών Συμβουλίων και εμείς συνδράμουμε στις οικονομικές διευθύνσεις των πελατών μας, ώστε να διευκολύνουν τη στρατηγική στόχευση της επιχείρησής τους, αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο και, ιδίως, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες ανάλυσης», επισημαίνει η Γεωργία Σταματέλου, Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής των Φορολογικών και Νομικών υπηρεσιών της KPMG.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι η δραστηριότητα με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και το 2018 κατέγραψαν ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 9,9% στα US$ 11,47δις, έναντι 6% το 2017. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και το διψήφιο ποσοστό αύξησης των εσόδων από συμβουλευτικές υπηρεσίες που καταγράφηκε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού για τέταρτο συνεχές έτος. Καταγράψαμε αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας για υποστήριξη των βασικών τους προτεραιοτήτων, όπως λύσεις επιχειρησιακού μετασχηματισμού και κυβερνοασφάλειας, διψήφια ποσοστά ανάπτυξης στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες Deal Advisory χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών Συναλλαγών, ενώ συνεχίστηκε η υψηλή ζήτηση για Λογιστικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

«Όλοι οι πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε επικεντρώνονται στον μετασχηματισμό ενός μέρους ή του συνόλου της επιχείρησής τους. Ξεκινάμε κάνοντας μια συζήτηση σχετικά με τις επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και προχωράμε γρήγορα στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνδράμουμε στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Βρισκόμαστε σε εξαιρετική θέση που μας επιτρέπει να συνδυάζουμε την εις βάθος τεχνογνωσία μας στον τομέα των επιχειρήσεων με υπερσύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που προσθέτουν πραγματική επιχειρηματική αξία. Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσουμε λύσεις και τις προσφέρουμε στην αγορά έχει αυξηθεί δραστικά την τελευταία διετία», υπογραμμίζει ο Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής των Συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG.

Ανθρώπινο δυναμικό με εξαιρετικά ταλέντα

«Η KPMG αποτελεί μια κορυφαία επιλογή για ταλαντούχα στελέχη παγκοσμίως, καθώς το τελευταίο έτος εντάχθηκαν στο δυναμικό της περισσότεροι από 39 000 νέοι πτυχιούχοι και νέοι επαγγελματίες. Προσθέσαμε 10 000 νέες θέσεις εργασίας τον τελευταίο χρόνο με το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό της KPMG να αυξάνεται κατά 5% σε 207 000 άτομα - ο υψηλότερος αριθμός εργαζομένων που υπήρξε ποτέ στο σύνολο του δικτύου», δηλώνει η Susan Ferrier, Global Head of People της KPMG International. «Θεωρώ ότι η επικέντρωσή μας στη δημιουργία ενός δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι φοιτητές των κορυφαίων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων μας ανέδειξαν στην πρώτη πεντάδα της κατάταξης «World’s Most Attractive Employer» της Universum για το 2018.

Η διαφορετικότητα των ανθρώπων μας είναι το ισχυρότερο όπλο μας. Η διαφορετικότητα των φύλων έχει ενισχυθεί στις ηγετικές βαθμίδες, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν πλέον το 24% των Γενικών και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, χάρη στην ενίσχυση της διαφορετικότητας στις προαγωγές νέων Γενικών Διευθυντών (28% στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες μας). Επιδιώκουμε ισορροπία των φύλων στο σύνολο του οργανισμού μας και στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της KPMG, το 47% είναι γυναίκες. Προχωρήσαμε, επίσης, στην έκδοση της έκθεσης «Global Inclusion & Diversity Report» για να τονίσουμε ακόμα περισσότερο το στόχο μας για εδραίωση μιας πραγματικής κουλτούρας διαφορετικότητας, χωρίς αποκλεισμούς και την ανάδειξη της σε στρατηγική προτεραιότητα της KPMG.

Η KPMG επενδύει, επίσης, σημαντικό χρόνο και πόρους για να ενισχύσει τους ανθρώπους της με δεξιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού. Στις ΗΠΑ ετοιμάζουμε ένα νέο κέντρο μάθησης, ανάπτυξης και καινοτομίας κόστους 400 εκατ. δολαρίων, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στο Ορλάντο της Φλόριντα το 2019.

Προτεραιότητά μας η κοινωνική ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής και της ταυτότητάς μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά μέσω των δράσεων και των συμμαχιών μας στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες το δίκτυο και οι άνθρωποι της KPMG έχουν επενδύσει περισσότερα από US$ 110εκατ. σε τοπικές κοινωνίες, και οι άνθρωποι της KPMG έχουν προσφέρει περισσότερες από 500 000 ώρες εθελοντικής εργασίας για την υποστήριξη των κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 000 ωρών δωρεάν επαγγελματικών υπηρεσιών. Έχουμε διευρύνει τη δράση μας στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα το ΣΒΑ 4 - Ποιοτική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Το πρόγραμμα Family for Literacy της KPMG συνέχισε να επεκτείνεται, με τη διανομή περισσότερων από 4 εκατομμυρίων βιβλίων σε όλο τον κόσμο, εγκαινιάζοντας παράλληλα τη συνεργασία μας με την εταιρεία Worldreader για την προώθηση των ευκαιριών ψηφιακής ανάγνωσης. Περισσότεροι από 80 000 μαθητές σε 45 χώρες συμμετείχαν στην πρωτοβουλία «Cyber Day» της KPMG και παρακολούθησαν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις συνεργασίες μας με οργανώσεις, αναφέροντας ενδεικτικά τις Junior Achievement, Enactus, One Young World και WE Charity, μεταξύ άλλων.

Άλλα βασικά σημεία του 2018

Η KPMG έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης στον τομέα του εργασιακού περιβάλλοντος και στην προσπάθεια για την ένταξη στον εργασιακό χώρο, με διακρίσεις όπως:

— FORTUNE 100 Best Companies to Work For (2018): η KPMG αναγνωρίζεται από το FORTUNE μεταξύ των 100 Καλύτερων Εταιρειών για να εργάζεται κανείς για 11ο χρόνο, όπου κατατάσσεται 29η, καθώς και ως ένας από τους Καλύτερους Εργασιακούς Χώρους για τις Γυναίκες για το 2018

— 2018 Diversity Inc: κατατάσσεται 8η μεταξύ των Κορυφαίων 50 Εταιρειών για τη Διαφορετικότητα (ΗΠΑ)

— περιοδικό Working Mother 2018: συγκαταλέγεται μεταξύ των 100 καλύτερων εταιρειών για τις Εργαζόμενες Μητέρες για 22η χρονιά, αλλά και μεταξύ των 5 Κορυφαίων Εταιρειών για Γυναίκες από Πολυπολιτισμικό Υπόβαθρο (ΗΠΑ)

— συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των καλύτερων εργοδοτών για την διαφορετικότητα στον Καναδά για 11η χρονιά (Καναδάς)

— το Business in the Community (BITC) και οι Times ανακοινώνουν την κατάταξη της KPMG στους 50 Κορυφαίους Εργοδότες για τις γυναίκες στη Βρετανία για 8η συνεχή χρονιά (ΗΒ)

— αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στον τομέα της κοινωνικής κινητικότητας της Βρετανίας, από το ίδρυμα Social Mobility Foundation, το οποίο αξιολογεί τις εταιρείες σχετικά με το πόσο ανοιχτές είναι στη διαφορετικότητα των εργαζομένων τους (ΗΒ)

— συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη «Stonewall Workplace Equality Index Top 100» για τρίτη συνεχή χρονιά, ως αναγνώριση για τα επιτεύγματά της στην ισότητα για την ΛΟΑΤ κοινότητα στον εργασιακό χώρο

— αναδεικνύεται ως μία από τις Καλύτερες Εταιρείες να εργάζεται κανείς στην Ασία για το 2018 από την HR Asia (Κίνα)

— η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ απονέμει στην KPMG Κίνας τα βραβεία Friendly Employment Award και Outstanding Inclusive Team Award, με τα οποία επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες (Κίνα).