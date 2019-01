Το όραμα της Haier είναι να γίνει η ηγέτιδα εταιρία στην Internet of Things εποχή για «έξυπνες» οικιακές συσκευές. Κάτι που η συνέργεια μεταξύ καινοτομίας και τεχνογνωσίας και των δύο ομίλων θα εξυπηρετήσει, τόσο σε Ευρώπη όσο και διεθνώς.

Η Qingdao Haier Co., Ltd., ολοκλήρωσε την εξαγορά της Candy S.p.A. με την τελευταία είναι τώρα μια πλήρως ιδιόκτητη θυγατρική της Qingdao Haier.

More in this category: