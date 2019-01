Η ηθοποιός ήταν 22 ετών όταν πρωτοσυνάντησε τον 29χρονο Ιβ Σεν Λοράν. Ήταν παντρεμένη τότε με τον βρετανό φωτογράφο Ντέιβιντ Μπέιλι και καθώς είχε προσκληθεί να παρουσιαστεί στη βασίλισσα της Αγγλίας, είχε διαλέξει το 1965 τον σχεδιαστή για να την ντύσει. Έκτοτε η Κατρίν Ντενέβ έγινε η φίλη του Ιβ Σεν Λοράν, ο οποίος της έφτιαξε πολλά μοντέλα για τη σκηνή αλλά και για τη ζωή της στην πόλη. Στις 22 Ιανουαρίου 2002, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 40 χρόνων δημιουργιών του Σεν Λοράν που οργανώθηκε στο Κέντρο Πομπιντού, η Ντενέβ του σιγοτραγούδησε το κομμάτι: "Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous!" (Η ωραιότερή μου η ιστορία αγάπης είστε εσείς), μια μεγάλη γαλλική επιτυχία του 1967.

