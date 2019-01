Ενώ οι ασφάλειες ζωής, περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων (property and casualty - P&C) επιδεικνύουν υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως, οι λοιποί κλάδοι ασφάλισης καταγράφουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις στις αγορές της Αμερικανικής Ηπείρου και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Οι ασφαλιστές ζωής αντιμετωπίζουν προκλήσεις ανάπτυξης παγκοσμίως, εξαιτίας ρυθμιστικών θεμάτων, απαρχαιωμένων μεθόδων διανομής και έλλειψης σχετικών και σύγχρονων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η έκθεση της EY προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές και ενέργειες τακτικής, μεταξύ των οποίων: η επέκταση της αξίας του προϊόντος στην κατεύθυνση της οικονομικής ευημερίας, η συνεργασία με εταιρείες InsurTech για ευρύτερη προσβασιμότητα, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να υποστηρίξουν την καινοτομία και να εισέλθουν πιο γρήγορα στην αγορά, ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει να καινοτομούν και να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, αντί απλά να συμμορφώνονται.

