Η PG& ζητά επίσης από το δικαστήριο να εγκρίνει την χρηματοδότησή της (debtor-in-possession) ύψους 5,5 δισ. δολαρίων από μεγάλες τράπεζες όπως η JP Morgan , η Bank of America, η Credit Suisse και η Goldman Sachs.

Το ΔΣ της Pacific Gas and Electric ψήφισε τη Δευτέρα υπέρ της υποβολής αιτήματος για υπαγωγή της εταιρείας στο Άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. Σύμφωνα με την PG&E το αίτημα θα κατατεθεί επισήμως τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

