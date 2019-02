Αποτελεί μία από τις υψηλότερες αυξήσεις που έχουν κερδίσει ποτέ τα εργατικά συνδικάτα της χώρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η απεργία στο εργοστάσιο Gyor προκάλεσε καθυστερήσεις στην παραγωγή της Audi και ευρύτερη ανησυχία στη Γερμανία, διότι αποκάλυψε την αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού και την έντονη αλληλεξάρτηση με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

More in this category: