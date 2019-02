Με καταγωγή από το Porto Alegre της νότιας Βραζιλίας, ο Romeo Lacerda ξεκίνησε την καριέρα του στην Unilever, πριν αρχίσει να εργάζεται στην Mondelez International, το 1995 ως Regional Sales Manager στο Rio de Janeiro (στην τότε Kraft Foods). Εξελίχθηκε σημαντικά μέσα στον οργανισμό σε θέσεις όπως Sales Director Brazil, VP Sales Latin America, Category Director Snacks Brazil and General Manager Central America. Ξεκίνησε την πορεία του στην Ευρώπη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Managing Director στην Ιβηρική, όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία την ενσωμάτωση της κατηγορίας τσίκλας και καραμέλας της Cadbury με επιτυχία. Το 2012, ο Romeo Lacerda μετακινήθηκε στη Μόσχα, για να αναλάβει τη μετεξέλιξη της εταιρείας. Στα τέλη του 2014, μετακινήθηκε στο Ντουμπάι, στο ρόλο του President, Markets & Sales με περιοχή ευθύνης την Ανατολική Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική, ενώ ήρθε στην Ελβετία τον Αύγουστο του 2016 για να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου Ευρώπης για την κατηγορία του Μπισκότου.

Ο Romeo Lacerda θα ηγείται της κατηγορίας του Snacking στη Δυτική Ευρώπη προάγοντας και στηρίζοντας τον νέο σκοπό της εταιρείας "Snacking Made Right", προσφέροντας στους καταναλωτές το κατάλληλο Snack, την κατάλληλη στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει την διασφάλιση ότι τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται με υπεύθυνο τρόπο και ότι ικανοποιούν τις προσδοκίες και τις ανάγκες των καταναλωτών.

