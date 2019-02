Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα έσοδα από τη διαχείριση πλούτου και την εγχώρια ελβετική αγορά ξεπέρασαν ακόμη μία δύσκολη περίοδο για τον τομέα trading της τράπεζας.

More in this category: