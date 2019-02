Όπως αναφέρεται, το κτίριο έχει ανακαινιστεί πρόσφατα σε εκτεταμένο βαθμό. Αποτελείται από υπόγειο, κατάστημα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και τέσσερις ορόφους από γραφεία με συνολικό εμβαδό καλυμμένων χώρων περί τα 1335τ.μ. To ισόγειο, ο πρώτος και ο τέταρτος όροφος ενοικιάζονται.

