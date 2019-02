Ο Pascal Vinet, Διευθύνων Σύμβουλος της Airgas, Inc. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Air Liquide, δήλωσε: «Η ανάπτυξη μέσω εξαγορών έχει αποτελέσει κεντρική συνιστώσα του επιχειρηματικού μοντέλου της Airgas και παραμένει βασικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε την ομάδα της Tech Air, που θα συμπληρώσει τις δυνατότητες και τους πόρους μας, βοηθώντας μας να προσφέρουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας».

Η Air Liquide ανακοίνωσε ότι η Airgas έχει υπογράψει οριστική συμφωνία για την εξαγορά της TA Corporate Holdings, Inc. («Tech Air»), μίας κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρίας που προμηθεύει διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτείων με βιομηχανικά αέρια και εξοπλισμό συγκόλλησης. Η συγκεκριμένη συναλλαγή, η οποία υπόκειται σε έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, θα δώσει στην Airgas τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυό της στη χώρα, πετυχαίνοντας καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και σημαντική βελτίωση των αποδόσεών της.

