Στην έκδοση πιστωτικών κάρτων που θα συνδυαστούν με τα iPhones και θα βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται τα χρήματά τους θα προχωρήσουν η Goldman Sachs Group Inc και η Apple Inc, όπως γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές.

