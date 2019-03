Η υπόθεση αφορά καταγγελίες κατά της Shell αλλά και κατά της ιταλικής Eni από το 2017. Οι δύο ενεργειακές έχουν κατηγορηθεί ότι δωροδόκησαν με 1,3 δισ. δολάρια μέλη της κυβέρνησης της Νιγηρίας το 2011. Στόχος τους ήταν να εξασφαλίσουν την εκμετάλλευση πετρελαϊκού κοιτάσματος της αφρικανικής χώρας, του γνωστού ως OPL 245. Μολονότι το ποσό καταβλήθηκε απευθείας στην κυβέρνηση της Νιγηρίας, τα χρήματα κατέληξαν τελικά στην εταιρεία Malabu Oil and Gas, που ανήκει στον Νταν Ετέτε, πρώην υπουργό Πετρελαίου της χώρας.

