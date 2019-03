Το έργο γίνεται σε συνεργασία με την «Clean the World», μια κοινωνική οργάνωση που διανέμει σαπούνι σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη. Η Hilton δήλωσε ότι θα συλλέξει το σαπούνι από διάφορα ξενοδοχεία της, συμπεριλαμβανομένων των Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Hampton, Homewood Suites και Home2 Suites. Το χρησιμοποιημένο σαπούνι «συνθλίβεται, απολυμαίνεται και κόβεται σε νέα σαπούνια» σύμφωνα με την εταιρεία. Ο όμιλος Hilton είχε ανακοινώσει παρόμοιες πρωτοβουλίες και στο παρελθόν. Η αλυσίδα ξενοδοχείων βοηθά στην ανακύκλωση συσκευασιών σαμπουάν και αφρόλουτρου, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται για την δημιουργία ταξιδιωτικών μπουκαλιών προϊόντων υγιεινής. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης των Hilton έχει βοηθήσει την εταιρεία Clean The World να διανείμει 7,6 εκατομμύρια μπάρες ανακυκλωμένου σαπουνιού την περασμένη δεκαετία.

