- Είναι εταίρος του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης "Inner Circle" της Microsoft, που προσφέρει στις εταιρείες της KPMG αποκλειστική πρόσβαση σε κατάρτιση και εργαστήρια πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και εργαλεία όπως τα Azure Databricks και Azure Cognitive Search.

Ο Thomas Erwin, Global Head του KPMG Lighthouse και Partner της KPMG Γερμανίας τονίζει: "Η ανακήρυξη της KPMG από την HFS Research στη 2η θέση μεταξύ των κορυφαίων εταίρων της Microsoft στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, έρχεται ως επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης επιτυχίας της παγκόσμιας συμμαχίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η δημιουργία καινοτόμων πελατοκεντρικών λύσεων στο έξυπνο "σύννεφο" (cloud)Azure της Microsoft, σε συνδυασμό με την κορυφαία στην αγορά εξειδίκευση της KPMG στον κλάδο της, καθώς και τις πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης που προσφέρονται από την KPMG Ignite και το Lighthouse Center of Excellence για τις τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα, προάγουν τον μετασχηματισμό των εταιρειών σε πολλά επίπεδα".

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκθεση HFS Top 10 Microsoft AI Services 2019 εξετάζει την επίδραση που έχουν οι συμμαχίες των παρόχων υπηρεσιών της Microsoft στον εκκολαπτόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Η HFS αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις δυνατότητες 14 εταιρειών σχετικά με υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft, με βάση τα κριτήρια της Καινοτομίας, της Ικανότητας Εκτέλεσης και της "Φωνής του Πελάτη" (Voice of the Customer).

