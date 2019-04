Ολοένα και περισσότερες δημοφιλείς μάρκες ρούχων εμπιστεύονται την Amazon για τη διαδικτυακή διάθεση των προϊόντων τους, αναγνωρίζοντας έτσι την υπεροχή της στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εταιρείες, όπως η Nike, η Under Armour και η Levi Strauss αξιοποιούν τον διαδικτυακό κολοσσό για την προώθησή τους.

