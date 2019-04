Ο κάθε χρήστης μπορεί να κατεβάσει το ψηφιακό κλειδί μέσω μιας εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου και η τεχνολογία Near Field Communication (NFC) εντοπίζει την παρουσία του εξουσιοδοτημένου κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα ψηφιακού κλειδιού πλησιάζοντας την πόρτα του οχήματος. Μια κεραία NFC για την αναγνώριση εισόδου βρίσκεται στις χειρολαβές των θυρών του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ μία ακόμη που βοηθά στην εκκίνηση του κινητήρα βρίσκεται στην περιοχή ασύρματης φόρτισης. Μετά το ξεκλείδωμα του οχήματος, ο χρήστης μπορεί να εκκινήσει τον κινητήρα τοποθετώντας το smartphone του στην περιοχή φόρτισης στην κεντρική κονσόλα και πατώντας το κουμπί Start - Stop του κινητήρα. Οι επιθυμητές ρυθμίσεις του χρήστη αποθηκεύονται στο όχημα. Όταν αναγνωριστεί το κλειδί, αυτές οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται αυτόματα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης των καθρεπτών, των καθισμάτων και του τιμονιού, καθώς και των χειριστηρίων για τα συστήματα ήχου, βίντεο και πλοήγησης (AVN) καθώς και του head-up display. Το ψηφιακό κλειδί της Hyundai μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ’ αποστάσεως για τον έλεγχο επιλεγμένων συστημάτων του οχήματος μέσω του smartphone. Με τη χρήση Bluetooth (BLE), οι χρήστες μπορούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν το όχημά τους, να ενεργοποιήσουν τον συναγερμό καθώς και να εκκινήσουν τον κινητήρα. Σύντομα το ψηφιακό κλειδί θα μπορεί να προγραμματιστεί για να υποστηρίξει την ενοικίαση αυτοκινήτων χωρίς προβλήματα, όπου ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός θα μπορούν να μην συναντηθούν, αλλά θα μπορούν να μεταφέρουν το ψηφιακό κλειδί μέσω της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου. Για περιπτώσεις όπως η χρήση κάποιας υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ή η επίσκεψη σε συνεργείο, όπου δεν είναι εφικτή η παράδοση ψηφιακού κλειδιού, παρέχονται συμβατικά κλειδιά καθώς και κλειδιά τύπου κάρτας.

