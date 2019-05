Τα οικονομικά και τα λειτουργικά αποτελέσματα της Sonae Sierra για το 2018 καταδεικνύουν τη σταθερή απόδοση της εταιρείας και την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία απέδειξε την ικανότητά της να δημιουργεί αξία για όλους μέσα από τη διαχείριση θεμάτων βιωσιμότητας και την επίτευξη καλών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η Sonae Sierra εστιάζει στο περιβάλλον και σε κοινωνικά ζητήματα εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, εφαρμόζοντας μέτρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας, του νερού και των απορριμμάτων, την ποιότητα ζωής, καθώς για την ένταξη της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας. Το 2018 η Sonae Sierra βελτίωσε την οικολογική αποδοτικότητα των εμπορικών κέντρων της με βάση τους περισσότερους βασικούς δείκτες, υλοποιώντας κατά 86% τους στόχους και τις ενέργειες βιωσιμότητας που είχε προγραμματίσει για το έτος. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 9,1%, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2,8%, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων αυξήθηκε κατά 3%.

Χάρη στην εφαρμογή μέτρων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας, του νερού και των απορριμμάτων τα τελευταία 16 χρόνια, οι λειτουργικές δαπάνες που αποφεύχθηκαν ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ μόνο μέσα στο 2018.

Σε σύγκριση με προηγούμενα οικονομικά έτη, η Sonae Sierra βελτίωσε την αποδοτικότητα χρήσης νερού στο χαρτοφυλάκιό της κατά 21% έναντι του 2003 και την αποδοτικότητα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 49% έναντι του 2002. Το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων αυξήθηκε κατά 248% έναντι του 2002 και το ποσοστό απορριμμάτων που στάλθηκαν σε ΧΥΤΑ μειώθηκε κατά 69% έναντι του 2007. Επιπλέον, η εταιρεία μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 81% έναντι του 2005. Σε επίπεδο Υγείας & Ασφάλειας, η Sonae Sierra μείωσε το ποσοστό των σοβαρών ατυχημάτων στην εργασία και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία κατά 86% έναντι του 2005.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για τη διαχείριση του περιβάλλοντος κατά το πρότυπο ISO 14001 για 26 ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα και για 52 εν λειτουργία εμπορικά κέντρα. Η εταιρεία έχει επίσης πιστοποιηθεί για τη διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας κατά το πρότυπο OHSAS 18001 για 10 κατασκευαστικά έργα και για 48 εν λειτουργία εμπορικά κέντρα και έχει λάβει πιστοποιήσεις Πράσινων Κτιρίων για 8 νέα υπό εξέλιξη έργα και εν λειτουργία εμπορικά κέντρα. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποδοτικότητας ενέργειας της Sonae Sierra με την ονομασία "Bright Programme - Improving the carbon footprint of real estate" (Έξυπνο Πρόγραμμα – Βελτιώνοντας το Αποτύπωμα Άνθρακα των Ακινήτων) έλαβε τη διάκριση Silver Stevie Prize στην κατηγορία Energy Industry Innovation of the Year (Καινοτομία του Έτους στον Κλάδο της Ενέργειας) κατά τα 15α ετήσια International Business Awards (Διεθνή Βραβεία Επιχειρηματικότητας).

Σε λειτουργικό επίπεδο, η Sonae Sierra κατέγραψε σταθερά αποτελέσματα το 2018 με καθαρά κέρδη ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ. Πέρυσι, η εταιρεία προέβη στην πώληση εμπορικών κέντρων μεικτής αξίας σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ, επιτυγχάνοντας σημαντικά κέρδη. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα ετήσια κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του κλάδου των υπηρεσιών της εταιρείας κατά 11% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις άνω των 165 εκατομμυρίων ευρώ στην επέκταση έργων όπως το NorteShopping, στην ανάπτυξη δύο εκπτωτικών κέντρων (outlets) στην Ισπανία και την Ελλάδα, και στην κατασκευή ενός νέου εμπορικού κέντρου στην Κολομβία που εγκαινιάσθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.